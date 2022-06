Gastronomía sudcaliforniana atrae al turismo nacional e internacional

Baja California Sur es un destino turístico reconocido por sus bellezas naturales. Sin embargo, su gastronomía no se queda atrás en esta fama internacional que ha adquirido el estado en el mercado turístico.

En este sentido, la directora del Fideicomiso de Turismo de La Paz, Luz María Zepeda Esquerra, aseguró que la oferta restaurantera es relevante para el turista al momento de elegir qué lugar visitar.

La diversidad cultural del estado, debido a la creciente migración, ha permitido que la comida sudcaliforniana adquiera sabores de otros puntos del país y del mundo, enriqueciendo cada vez más sus platillos. Así lo comentó el reconocido chef Ariosto Camacho.

“Yo he viajado a nivel nacional a nivel internacional y siempre preguntan qué hay en Baja California Sur. Luego luego se viene a la mente burritos. No. La gastronomía sudcaliforniana lo tiene todo porque nosotros tenemos la colonización, tenemos ese mestizaje. La península sudcaliforniana a mí me llena de orgullo. Ahora soy oaxacaliforniano”, compartió.