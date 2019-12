Genera tiempos de bonanza turismo náutico en Los Cabos, y a su vez grandes retos ante llegada de megacruceros

Cabo San Lucas.- Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, dio a conocer que en este 2019 Los Cabos cerrará con números positivos, sin embargo el crecimiento mayor será para el 2020, esperando un crecimiento muy grande y que es de un 20 por ciento, así mismo señaló que podrían recibirse más embarcaciones, sin embargo no se cuenta con la infraestructura suficiente y en la actualidad no se tiene ningún proyecto en este tema.

Destacó que Los Cabos tendrá un crecimiento exponencial en llegada de cruceros y mega cruceros, así como de más turistas, lo que pone a la Marina y a prestadores de servicios ante un gran reto, aseveró Musi Ganem, “el 2019 fue un año de un gran crecimiento pero en el 2020 tendremos un aumento sustancial de un 20 por ciento en cuanto a llegada de embarcaciones”.

Así mismo indicó que la bahía de CSL, no tiene capacidad para recibir más cruceros debido a la falta de infraestructura. “Si la hubiera entonces podrían venir más buques turísticos y hasta ahora no hay un proyecto de infraestructura mayor para pensar en traer más barcos, actualmente hay una saturación de barcos en diversos puertos”, dijo el representante de la Asociación Nacional de Cruceros.

Externó que en el caso de Cabo San Lucas, si no se tiene una cantidad suficiente de embarcaciones para desembarcar a los cruceristas, será muy complicado atender la demanda, sobre todo considerando la llegada en un día de más de un mega crucero, eso sin tomar en cuenta otros arribos por parte de buques de mediano calado.

“Cabo San Lucas no tiene los tenders suficientes, es decir embarcaciones para subir a los cruceristas y más si se presentan dos embarcaciones de 6 mil pasajeros y que podría empalmarse con la llegada de otro buque de 2 mil pasajeros, el puerto no está preparado para atender tanta gente, tenemos que ir creciendo”.

Concluyó diciendo que la derrama económica del puerto de Los Cabos es mayor a la de otros años, antes se calculaba un gasto percapita de 60 dólares, cantidad que aumentó a 120.