Generan certeza operativo de FGR, SEMAR y Guardia Nacional para detectar pesca ilegal en Cabo Pulmo: José Van Wormer

El diputado y empresario hotelero de Cabo del Este, dijo que aunque no hubo detenidos sí fue una advertencia para quienes se dedican a la pesca ilegal en esta área natural protegida, pero insistió, que la vigilancia sea permanente

Cabo del Este.- El diputado local Carlos José Van Wormer Ruiz, presidente de la Comisión Permanente de Comercio y Turismo y empresario hotelero de la zona de Cabo del Este, consideró acertado que la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con Semar, Guardia Nacional, Conapesca y Fonmar hayan realizado operativo conjunto en las playas y zona protegida de Cabo Pulmo, luego de las denuncias ciudadanas y también del pronunciamiento que realizó hace unos días en el Legislativo.

Dijo que tuvo la oportunidad de platicar ayer con la gente de Cabo Pulmo y le comentaron que fue un operativo sorpresa para revisar que estuviera todo en orden, esto porque hay muchas denuncias de la gente de esa zona del municipio de Los Cabos de que sigue la pesca irracional de marlin, dorado y otras especies, y ya era necesario el actuar de las autoridades.

Dijo en entrevista que este tipo de operativos es positivo porque ya se están dando cuenta de que se tiene que vigilar, de que se tienen que cuidar las áreas naturales protegidas y esto tiene que ser algo rutinario y sin avisar, que sea factor sorpresa para que todos aquellos con intenciones depredatorias en la zona de Cabo Pulmo no lo hagan.

“Simple y sencillamente estábamos sin ley ni vigilancia en Cabo Pulmo, ahorita al menos ya tenemos la vigilancia, ya se están poniendo las pilas las autoridades y esperemos que esto sea permanente”, recalcó.

Fue muy bien visto que la Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía hayan llegado con la inspección y vigilancia, tarea de la Profepa y la Secretaría de Pesca.

Sin embargo, el Legislador hizo un llamado para que estos operativos sean continuos, todo el tiempo, que se asuma el compromiso de proteger los mares, porque da mucho coraje y tristeza que gente de fuera llegue a depredar, pero más enojo genera que sean los mismos sudcalifornianos que no le tienen amor a su pueblo, lleguen a depredar las especies marinas en esta área natural protegida, concluyó.

Cabe hacer mención que fue en la madrugada del viernes 22 de mayo cuando medio centenar de efectivos de la Fiscalía junto con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Comisión Nacional de Pesca y Fonmar llegaron a la zona tanto por mar y tierra.

El operativo atendió las denuncias ciudadanas que reportaban pesca ilegal en los litorales de Cabo Pulmo y sus alrededores. Por un par de horas se vigiló la zona, se inspeccionaron embarcaciones y pescadores para que estuvieran en regla.

En este operativo no se detectó pesca ilegal alguna o irregularidades en las embarcaciones y pescadores. Sin embargo, la Fiscalía General de la República confirmó que estas acciones de vigilancia en el litoral de Baja California Sur continuarán y que las denuncias ciudadanas serán atendidas, para salvaguardar el Estado de derecho.