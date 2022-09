Ciudadanos opinan del pleito Faitelson VS Leggs

El comentarista deportivo David Failtenson despotricó contra el municipio cabeño, gobernado por Óscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos. Fue a través de sus redes sociales que Failtenson aseguró que en el municipio existe gente que vive “al límite de la pobreza, con calles llenas de desechos y sin agua potable”, entre otros casos más.

Precisamente, sobre este tema, salimos a preguntar a los cabeños acerca de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, el servicio de transporte y el deterioro ambiental en el municipio, en específico la ciudad de San José del Cabo, con la finalidad de que cada ciudadano analice la controversia entre los aludidos.

Te puede interesar: Faitelson le mete gol a Los Cabos; señala todas sus deficiencias

La primera en contestarnos fue la ciudadana de nombre María Fernanda, quien externó su opinión sobre las condiciones en las que se encuentran las calles y qué le parece el servicio de transporte público.

“Caos como tal no está hecho, pero lo que sí hace falta es como arreglar calles, sí están mal hechas, o sea, algunas pavimentadas y todo eso, pero como desastre no está hecho”, refirió María Fernanda.

Lo que pareciera a favor del comentarista, tiene su argumento a favor del municipio.

“El presidente (municipal) está haciendo lo que puede, porque es cierto que sí hay un cochinero y eso, porque cuando llueve queda muy feo, y vuelven a limpiar, y vuelve a llover y vuelven otra vez. Estamos en arena y sí se hace un cochinero, y limpian, si no hubiera recolectores de basura y si no limpian sería un pudridero. Pero hacen lo que pueden, me imagino”, comentó María.