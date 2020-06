George Martin, confiesa que esta escribiendo un nuevo libro

Actualidad RT.- George R. R. Martin, el escritor estadounidense de 71 años que creó la serie de novelas ‘Canción de hielo y fuego’ y que HBO adaptó en la famosa serie ‘Juego de tronos’, contó este martes en una publicación de su blog que “pasa muchas horas cada día” trabajando en el sexto libro de la serie, ‘Vientos de invierno’.

El novelista había revelado que se encuentra confinado en Nuevo México en “una cabaña en las montañas” escribiendo la nueva historia. “Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana pasada”, comentó.

I have to confess, after half a year of pandemic, I am showing signs of cabin fever. If nothing else, the enforced isolation has helped me write. I am spending long hours every day on THE WINDS OF WINTER, and making steady progress. https://t.co/i0DRw51PC7

— George RR Martin (@GRRMspeaking) June 24, 2020