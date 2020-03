Georgina madre de familia que sale a vender gelatinas

Cabo San Lucas.- Georgina regresaba de haber vendido las gelatinas que temprano lleva a la entrada del Seguro, está preocupada porque dice que ya comenzó a resentir que la gente no está yendo a la clínica.

“Me levanto a las cinco y media de la mañana, le dejo hecho el lonche a mi esposo y ya me voy a la venta, voy de lunes a sábado, los niños se quedan con mi cuñada mientras se van a la escuela’’.

Georgina Melquiades es una de las muchas madres de familia que apoyan a la economía del hogar, ella dice que es del estado de Guerrero y que tiene cinco años de haber llegado a Cabo San Lucas.

“Ahorita ya no hay clases, así que mis niños se quedan con mi cuñada, pero pues yo tengo que trabajar porque si no, no hay otra entrada de dinero; con lo que le pagan a mi esposo no nos alcanza”.

“Aún no le han dicho a mi esposo sí va a tener que dejar de trabajar o qué va a pasar, apenas creo les van a comentar pero pues yo sí tengo que salir, en la tarde preparo las gelatinas, me gusta hacerlas con tiempo y sobre todo que esté todo bien limpio y el agua es de garrafón”.

“Cuando hace mucho frío llevo un termo grande de café que se vende bien, pero lo principal que llevo son las gelatinas que las hago de agua, de leche y las de mosaico, esas son las que se venden bien’’.

“Estos días se han vendido muy bien, pero apenas estos dos últimos días sentí como que ya no viene mucha gente, aunque si hay todavía porque temprano vienen por lo de que se tienen que hacer análisis y pues muchos no vienen desayunados y ya se llevan su gelatina’’.

“Estoy preocupada porque, espero que los siguientes días no baje la venta, porque de eso es como me ayudo, la verdad si no trabajo no gano, y es un problema porque pues ya ve que en muchas partes se dice que no debemos salir’’.

“Pero ¡a mí quién me va ayudar!, tengo una vecinita que es madre soltera, ella es la que dice que sí le va afectar pues vende elotes y chicarrones, ya varias de mis vecinas nos juntamos pues para convidarle frijolitos o arroz, lo que tengamos le vamos a dar”.

“No crea, todas en la colonia vivimos en invasión de Tierra y Libertad, estamos pensando cómo le vamos hacer si a los esposos les quitan el trabajo?, de dónde vamos a agarrar para darle de comer a los chamacos?.

“Hemos guardado frijoles y maseca para hacer las tortillas, pero así como yo hay otras mujeres, como la vecina que es madre soltera, de dónde va a tomar dinero si lo que ella hace es vender en la calle sus elotes, no crea, todos estamos preocupados’’.

Georgina se despide, no quiere tardarse más pues su intención es regresar y estar más tiempo con sus tres hijos que los dejó al cuidado de su vecina; cabizbaja apresura el paso para esperar el camión que la lleve a su casa.