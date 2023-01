Gerardo Martino critica el negocio del futbol mexicano

La Selección Mexicana selló un fracaso durante su participación en Qatar 2022, hecho que le valió las críticas a Gerardo Martino, estratega argentino que tras los resultados en dicha Copa del Mundo, dejó el banquillo azteca.

A casi 2 meses de su salida del “Tri”, Martino rompió el silencio y en una entrevista para la radio de Paraguay, criticó fuertemente el negocio del futbol mexicano, asegurando que los dirigentes dejan de lado el ámbito deportivo.

“Se nota demasiado el negocio. No estoy en contra del mismo porque de ahí vivimos y sin él no podríamos subsistir, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que siga creciendo, pero no debemos dejar de lado lo futbolístico”.