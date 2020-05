Gestiona Alcaldesa ante Conagua ruta que permita al Oomsapas poder ampliar suministro de agua

Los Cabos.–Con el objetivo de avanzar en las gestiones que permitan al Oomsapaslc poder ampliar el suministro de agua potable a todos los habitantes del municipio de Los Cabos, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, se reunió con representantes de la Comisión Nacional del Agua, a través de un enlace virtual, para trabajar coordinadamente en una agenda, que a causa de la actual emergencia sanitaria, se tuvo que reprogramar para aterrizar cuanto antes los acuerdos planteados para iniciar la edificación de la nueva desalinizadora.

En compañía del cuerpo técnico del Oomsapas de Los Cabos, la Primera Edil cabeña, destacó los procesos en los que actualmente se encuentran, dentro del protocolo general de la nueva desalinizadora y la situación financiera del Oomsapas, que a raíz de no realizar cortes en el suministro ni llevar a cabo cobros obligatorios, no genera una idónea recaudación.

“Tenemos que proyectar a largo plazo como fue el compromiso con el Gobierno federal, así que la reunión fue de suma importancia para organizar una nueva agenda y una ruta crítica que tendremos que plantear el día 3 de junio, junto con la secretaria de Conagua, el área técnica encabezada por Patricia Jiménez -y, por parte de nosotros-, con el acompañamiento del Oomsapas”, precisó la servidora pública.

En ese sentido, destacó la colaboración y el apoyo que brinda la Junta de Gobierno del Organismo Operador, al asegurar que impere el interés colectivo de sacar adelante este gran proyecto e inversión que sin duda, mejorará en mucho la situación del suministro del vital líquido durante los próximos años.

“A corto plazo necesitamos invertir en la desalinizadora actual, e insisto, necesitamos trabajar juntos; así que, reconozco el esfuerzo que realiza Conagua al acercarse al Gobierno de Los Cabos, pese a la difícil situación que se vive en la Ciudad de México. No perdemos contacto ni dejamos de trabajar en el protocolo, para lograr cuanto antes, el construir esta nueva desalinizadora”, concluyó Armida Castro Guzmán.