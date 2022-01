Seguridad Pública gestionará 300 cámaras de vigilancia para Los Cabos

Russel Rodas Moreno, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, en entrevista para CPS Noticias, tuvo a bien informar que durante el ejercicio fiscal 2022, gestionarán la compra de poco más de 300 cámaras de vigilancia.

“De hecho te doy parte de que el año pasado se adquirieron las primeras 100 cámaras, hoy en día ya se instalaron el 70% de ellas, este año de acuerdo al presupuesto, todavía no nos han dicho si ya está aprobado o no, todavía no sabemos, pero si se solicitaron unas 300 este año”, señaló.