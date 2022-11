Gimena Chiapa lista para el Mundial Juvenil de Clavados

Elia Gimena González Chiapa es una de las integrantes de la Selección de Clavados de Baja California Sur que viajará con México al Campeonato Mundial Júnior de Clavados en Canadá, situación que la tiene muy motivada al tratarse de su segunda competencia internacional, sin embargo, éste será su debut mundialista por lo que esto fue lo que dijo en exclusiva para CPS Noticias.

“Me siento muy contenta por el trabajo de tantos años y tanto esfuerzo que hay detrás, me he preparado entrenando en la Ciudad de México y asistiendo a campamentos igual en la Ciudad de México”.

Asimismo, afirmó que la selección mexicana se siente muy contenta y con mucho compromiso de representar a su nación en este gran certamen mundial.

“Todos nos sentimos con mucho compromiso y responsabilidad de tener un buen resultado, tanto para México y Baja California Sur, en lo personal me siento me siento muy feliz y muy satisfecha con mi esfuerzo y lo que he logrado solo que me siento un poco nerviosa porque es mi primer mundial”.