Glenda Inzunza lista para su campamento en Denver, Colorado

La atleta de natación artística oriunda de Baja California Sur, Glenda Inzunza Cabrarea, ganadora del Premio Estatal al Deporte 2022, ya se encuentra en Denver, Colorado, Estados Unidos, para lo que será su campamento en el cual distintas competidoras de esa disciplina estarán siendo visioreadas por entrenadores internacionales.

“Ahora toca ir a un campamento internacional creado por Panamá Aquatics para presentar lo que son los nuevos elementos, las nuevas reglas que está poniendo la Federación Internacional de Natación y me siento emocionada y agradecida; es algo nuevo, sé que es algo que me va a ayudar a crecer algo que me va a ayudar a aprender muchas cosas nuevas, entonces estoy muy feliz”.