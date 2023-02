El Pentágono dice que un supuesto globo espía chino sobrevuela EEUU

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, el general de brigada de la Fuerza Aérea Patrick Ryder, informó este jueves que un globo de vigilancia se encuentra sobrevolando algunas partes de Estados Unidos, del cual se sospecha que sea de origen chino. Fue visto inicialmente cerca de las islas Aleutianas a través de Canadá rumbo a Montana. Hasta el momento, no han confirmado cuál es su ubicación exacta.

El funcionario comentó que el Pentágono ha vigilado por varios días dicho objeto volador durante su trayectoria hacia el norte del país. Asimismo, aseguró que las autoridades estadounidenses han declarado que dicho globo no representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos o una amenaza militar, razón por la que el Ejército ha decidido no derribarlo. Aunado a que si bien no se especificó el tamaño del globo, se habló de que era lo suficientemente grande para lastimar a la población si se derribaba.

El jefe de defensa también comentó que dicho globo viaja a una altitud por encima del tráfico aéreo.

Recordó que durante los últimos años, Estados Unidos han registrado actividades como esta, razón por la que el gobierno de EEUU especula que se trata de una herramienta proveniente de la República Popular de China, sin embargo, asegura que carece de valor en tanto a la recopilación de inteligencia. Asimismo, descarta que se trate de una estrategia para iniciar una guerra fría.

“Actuamos de inmediato para protegernos contra la recopilación de información confidencial”, informó un alto funcionario. “Actualmente evaluamos que este globo tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de inteligencia más allá de lo que la República Popular China puede hacer por otros medios”. “Sin embargo, estamos tomando todas las medidas necesarias para protegernos contra la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera”.

EEUU ya se puso en contacto con las autoridades chinas para explorar la gravedad del asunto, aunque no se mencionó si aquel país confirmó que el globo era suyo. Se desconoce si esta situación afectará la próxima visita del secretario de defensa, Antony Blinken a China, que tenía previsto realizarse el fin de semana.

Esto sucede meses después de la visita de la presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi a Taiwán, lo que generó una fuerte tensión entre ambos países.