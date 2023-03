Gloria Castillo, un ejemplo de mujer policía en Los Cabos

Las mujeres en México, y sobre todo en el municipio de Los Cabos, cada vez tienen más presencia en diferentes áreas. Los grupos femeninos cada vez se interesan más en desempeñar labores de seguridad y proximidad social, esto derivado del compromiso que tienen de mejorar el entorno en dónde viven.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de personas que se encuentran adscritas a la función de seguridad pública es de 225, 444. De ese total el 75.3% son hombres y el 24.7% mujeres.

En el caso de Los Cabos, la dirección de Seguridad Pública reveló que contaba, hasta el mes de octubre del 2022, con 523 policías, de los cuales 472 están debidamente certificados.

El censo revela que el 44.9% de los elementos dedicados a la seguridad pública perciben un ingreso mensual bruto de entre 10,000 a 15,000 pesos, resaltando que el estudio máximo con el que cuentan es el de nivel bachillerato.

Dentro de la corporación de Seguridad Pública existen mujeres trabajadoras, que diariamente salen a las calles a dar lo mejor de sí. Gloria Castillo Pino es agente de tránsito y nos compartió su historia de cómo es ser una mujer policía; sobre todo a los retos que se enfrenta día a día.

-¿Qué ha sido para usted ser agente?

“Es algo muy padre y bonito, me gusta mucho mi trabajo. A veces existen altas y bajas, pero aquí andamos gracias a dios. Más que nada es mi trabajo, y trato de hacerlo mejor; no hablo mucho inglés, pero me defiendo más o menos poquito”.