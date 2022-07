Gobernador de BCS aclara rumores sobre su salud

Luego de que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, cancelara su agenda del día martes por motivos de salud, comenzaron a surgir rumores en medios de comunicación y redes sociales respecto a este tema. En este sentido, el mandatario estatal aprovechó su participación en el banderazo del Operativo Vacacional de Verano 2022 para aclarar los rumores. Dijo que sufrió una parálisis facial; incluso bromeó sobre ello.

“Muy buenos días, con un poco chueca la boca, pero con que no se me enchueque el alma, les dije. Había muchas expectativas porque ayer casi me matan, y hay gobernador para rato”, comentó al iniciar su discurso.

Al ser cuestionado a profundidad sobre el tema, el gobernador explicó que son dos las posibles causas de su afección. La primera podría deberse a los cambios de temperatura a los que se ve expuesto a lo largo de su jornada diaria.

“La otra es del maxilofacial, que traigo un problema en el maxilar inferior y eso ha hecho que traiga una infección que me provocó el jalón del nervio, pero físicamente no he tenido ningún otro problema, salvo lo del ojo que me empezó allá en Los Cabos el jueves, en la tierra”, informó.