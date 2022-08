Gobernador atiende a familiares de Jesús Ledesma

Durante la gira de trabajo realizada por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, en el municipio de Los Cabos, atendió a familiares de Jesús Ledesma, quien fue declarado sin vida en el Hospital General “Raúl A. Carrillo”, a donde fue trasladado del Centro Penitenciario de Cabo San Lucas.

Durante el encuentro, el gobernador reiteró su postura de que, dentro de las investigaciones, como lo marca la ley, serán especialistas forenses quienes realicen la necropsia que determinará las causas del deceso de Ledesma, y que, en caso de que hubiera ocurrido alguna irregularidad, no habría impunidad. “Habrá justicia”, les expresó a hermanas y demás familiares del fallecido.

Además, pidió a los presentes tener confianza en quienes procuran justicia, ya que el proceso se realizará apegado a derecho como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que abogados de la familia del fallecido, atestiguarán cada paso de las indagaciones.

“Tengan confianza, no se acusará a nadie de nada que no sea correcto, sin elementos. Vamos a continuar por el camino de la Ley. No va a quedar nada impune”, aseguró Castro Cosío.