Gobernador de BCS responde al llamado del Senado

Luego de que la Cámara de Senadores exhortó al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, para que atienda la situación de violencia política que involucra a su jefe de oficina, Omar Castro Cota y a la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros; el mandatario estatal aseguró que atenderá el llamado, aunque también dijo que no se vale decir mentiras en el pleno.

Este último comentario lo hizo en alusión al pronunciamiento que realizó la también dirigente panista, Saldaña Cisneros, respecto a la situación de desastre que enfrentaban los habitantes de Mulegé tras el paso de los fenómenos meteorológicos.

“Ya habíamos comentado que no era conveniente que los compañeros de primer nivel esten respondiendo, (…) y con toda responsabilidad se los digo, en el senado también no se vale que vayan a engañar y a decir cosas que no fueron ciertas sobre una situación muy delicada que debe unirnos, no aprovechar un huracán para sacar raja política, con eso yo no estoy de acuerdo y ustedes saben que lo he expresado una y otra”, declaró.