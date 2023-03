Gobernador de BCS responde a polémica sobre software espía

A través de la licitación nacional LPA-000000014-143-2022, publicada el 16 de diciembre de 2022, el Gobierno de Baja California Sur emitió la convocatoria para la “Adquisición de Licencia de Geolocalización y Póliza de Mantenimiento a Equipos AFIS” -o lo que es lo mismo, Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, por sus siglas en inglés-, por un monto que asciende a 3 millones 190 mil 240 pesos, sistema que se presume sería utilizado para espiar a ciudadanos

Sobre este tema, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, respondió que dicha licitación ya se había hecho desde el gobierno de Mendoza Davis, a quién el mandatario señaló por no solicitarle que rindiera cuentas sobre el software de seguridad.

“En el 2019, el gobierno anterior no dijo nada al respecto. Ahora, desde la oposición, creo que escuché un comentario o lo leí, no me acuerdo, de una senadora del PAN que dice que el gobierno actual está espiando, cuando el programa que se usa lo compró Mendoza, él fue el primero. Entonces, debían haberle pedido una explicación a él y no a mí. Lo único que le puedo decir es que le hemos dado continuidad a lo que ocupa la Secretaría de Seguridad”.