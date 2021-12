El Gobernador da mensaje navideño y pide no bajar la guardia contra el COVID

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, dedicó unos minutos en su cuenta oficial de Facebook, para compartir un mensaje navideño con la población en el que expresó buenos deseos; que las personas disfruten de Noche Buena y Navidad en compañía de sus seres queridos.

Comentó que vivimos tiempos difíciles de sobrellevar y que la ciudadanía debe seguir cuidándose de la pandemia, pero que eso no debe quitar la esperanza o la fe, sobre que vendrán mejores eventos mañana. Sobre este tema ha pedido ayuda a la población para que no baje la guardia y ayude no solo a prevenir contagios, también cualquier siniestro que pudiera presentarse derivado del exceso.

Víctor Castro deseó que este 24 de diciembre las personas disfruten de la compañía de familiares y amistades. En un llamado especial, pidió a niñas y niños que abracen mucho a su padre, madre, y abuelos. Concluyó su breve mensaje deseando feliz Navidad a toda la población sudcaliforniana.

Cabe recordar que el gobernador anunció que se tomará un periodo corto de descanso para pasar tiempo en familia, que comprenderá del 27 de diciembre al 2 de enero.