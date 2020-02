Gobernador de BC señala a empresas de paquetería de tráfico de drogas

(Notimex).- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, señaló a dos empresas de paquetería, debido a que han seguido encontrando drogas y medicamentos controlados, a pesar de que ya han sostenido reuniones con ellos para tener un mejor control de los envíos.

“Otra vez DHL, otra vez FedEx, están en un plan de ignorar, y de no importarles la seguridad de la comunidad, siguen transportando droga o medicinas controladas, sin ninguna autorización”, expresó en un video que publicó en su cuenta de Facebook el mandatario estatal.

Dijo que el recibir pagos en efectivo es parte del problema, “se les ha dado todas las oportunidades del mundo para que se regularicen, y nos ayuden, pero han hecho caso omiso, y se la han pasado en puras reuniones y promesas”, comentó.

Bonilla Valdez, agregó que pronto se actuará en contra de esas empresas, a las que consideró como irresponsables. Cabe mencionar que no es la primera vez que el gobernador señala no solo a estas dos empresas, sino a otras que operan en la ciudad por no tener controles para detectar envíos ilegales.

En el mensaje videograbado, el mandatario estatal aparece acompañado del delegado federal, Jesús Ruiz Uribe, y el secretario técnico de las Mesas de Seguridad, que encabeza diariamente el gobernador del estado.