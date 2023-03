Gobernador de BCS minimizó préstamo de 200 millones de pesos

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, minimizó los dos financiamientos solicitados en el mes de enero por la administración estatal, ambos por un monto de 100 millones de pesos. El mandatario los calificó de “recursos mínimos” y señaló que fueron utilizados para enfrentar la carga financiera. Asimismo, cuestionó a quienes le han dado seguimiento a las deudas contratadas por su gobierno.

“Ahora quieren hacer políticos los recursos mínimos que pedimos para salir adelante en enero y febrero para ayudar a los ayuntamientos a que no tuvieran problemas de rezagos con las nóminas. No tenemos ningún problema para justificar lo que legalmente hacemos. Para aquellos que están tan preocupados, no vamos a endeudar Baja California Sur bajo ninguna circunstancia”, dijo.