Gobernadores Panistas pactan para exigir apoyo de la federación

A través de una sesión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, del que forma parte Carlos Mendoza Davis, Gobernador del estado de Baja California Sur, se dio a conocer sobre una alianza de estados que tiene como objetivo pedir el acompañamiento y el apoyo económico de la Federación para poder seguir haciendo frente a la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo con la participación de Mendoza Davis, los gobernadores han estado atendiendo las diversas necesidades de sus estados de manera aislada, sin contar con una coordinación nacional ante la contingencia, por lo que piden hacer sinergias y trabajar en conjunto para la pronta recuperación del país.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, señaló que están buscando la forma de que la Federación aporte a los estados recursos para solventar los gastos derivados de la pandemia.

“Todos los estado estamos enfrentando esta situación extraordinaria con recursos ordinarios, todos los estados hemos tenido que realizar ampliación en nuestra atención hospitalaria, compra de equipos, ventiladores, monitores, insumos como mascarillas, batas que son cosas que no se tenían presupuestada, todos los estados estamos viviendo una situación complicada, no solo por estos gastos adicionales en el tema de salud, sino por las acciones de apoyo extraordinaria a la población en esta etapa de confinamiento. Las finanzas estatales están siendo afectadas porque no estamos recaudando lo que teníamos presupuestado de poder recaudar. Los estados estamos buscando las vías y los mecanismos para que la Federación nos pueda apoyar con estos gastos extraordinarios, especialmente los relativos al tema de salud”, expresó.