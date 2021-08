Gobierno estatal termina aumentar dejar deuda pública

El gobernador del Estado se dijo muy satisfecho del nivel de coordinación que se está teniendo en este proceso de entrega recepción, siendo inédito un proceso de esta naturaleza en términos de cordialidad y transparencia del gobierno saliente y entrante, prácticamente en todas las áreas están establecidas mesas de trabajo.

“Nos preparamos hace un año para esta entrega, tenemos los documentos totalmente en orden lo que queremos es que el estado no se pare, que la nueva administración pueda llegar tomando decisiones desde el día uno y resolviendo los problemas que tiene la gente”, planteó tras señalar los logros de su gobierno y algunos pendientes que quedan.

Entre los logros citó el legado en materia educativa al construir 1.8 aulas cada semana durante los 6 años, además de obras de infraestructura importantes como la carretera en el norte del estado, en el municipio de Mulegé, en la Bocana, a Bahía Tortugas; la pavimentación urbana también muy importante.

Resaltó que hay un sinfín de obras en materia de salud, el Centro Estatal de Oncología, el Hospital de Ciudad Constitución, los centros de salud en Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Loreto y Constitución, pero también hay pendientes.

En cuanto a la deuda pública citó que disminuyó, no se incrementó, BCS es el tercer estado con menos deuda del país después de Querétaro y Tlaxcala que tienen deuda cero, logrando disminuir de 1, 600 millones de pesos a 1, 200 millones de pesos, no pidieron prestado.

De los pendientes, expuso que una es la reforma en materia de movilidad que lamentablemente no contamos con el apoyo del congreso para poder sacarla y es un tema que tendrá que abordar la siguiente administración.

“El otro pendiente, donde cumplimos con una alternativa pero no logramos lo que nos propusimos que era interconectar mediante un cable subacuático al estado para que formemos parte del sistema eléctrico nacional, no se dio , las condiciones van avanzando, pero logramos traer el gas natural como alternativa y el gas natural nos va a permitir no todo lo que nos daría la interconexión pero sin producir más electricidad a un precio menor que esperamos se refleje en las tarifas de la gente y por supuesto casi casi sin contaminación”.