Gobierno de BCS plantea una nueva estrategia de comunicación

A poco más de una semana que la administración estatal se quedó sin jefe de la Unidad de Comunicación Social; el gobernador, Víctor Castro Cosío, está planteando una nueva estrategia para informar a la sociedad en general sobre las obras, proyectos y planes de su gestión, en la que no requiera de un encargado del área.

“No tenemos prisa, vamos a ir llevando adelante la comunicación social a través de ustedes, he estado pensando en hacer reuniones más seguido con los medios y suplir lo que a veces son boletines y cosas esas. Probablemente tomaré una decisión, pero no de hacer ‘mañaneras’ porque por supuesto que eso no nos da”, aseveró.