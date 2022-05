Gobierno cerrado a la negociación; líder sindical del Cobach

Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur aseguran estar abiertos a la negociación, aunque no sienten la misma actitud de parte de las autoridades estatales luego de las declaraciones que dio el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío y representantes de su gabinete el viernes de la semana pasada; así lo manifestó el secretario general del sindicato del Cobach, Urbano Atienzo Cota.

En un principio los trabajadores pedían un aumento del 10.54 por ciento y la contraoferta de la administración estatal fue del 3.5 por ciento al salario y 1.8 por ciento en prestaciones, misma que fue rechazada, ahora solicitan una cantidad más apegada a la inflación nacional que actualmente es del 7.5 por ciento.

“Estamos en toda la disposición de platicar, nosotros ya nos olvidamos del 10.54, pero yo creo que sí debemos atender las necesidades mínimas para estas peticiones que estamos solicitando. El fin de semana no tuvimos comunicación con ellos, yo solicité reunión a través del Secretario del Trabajo y estuve en pláticas con el Director de la Junta de Conciliación para ver si había un entendimiento, pero no hemos sido atendidos y la única respuesta que nos dan es: ‘esto es lo que hay y si quieren, si no pues hagan lo que quieran’”, explicó.