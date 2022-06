Gobierno del Estado ha considerado hacer una planta desaladora en La Paz

Aunque la construcción de una planta desaladora en el municipio de La Paz sería la última opción, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, dijo que han considerado invertir en este tipo de obra para reducir el impacto de la crisis hídrica que cada vez es más severa.

“Pues es la última opción, he comentado con ambientalistas buscar la manera de que la salmuera no haga daño u otro tipo de vertederos al mar que no nos haga daño desalar el agua, pero no nos va a quedar otra opción pues no vamos a perder la vida teniendo el mar con posibilidades de desalar”, puntualizó.