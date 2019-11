Gobierno de Los Cabos planteará  la creación de un fideicomiso a favor del Estero Josefino

Los Cabos BCS., 06 Nov. (Gobierno de Los Cabos). –A raíz del interés de la sociedad civil organizada en torno al rescate y preservación del Estero de San José del Cabo; el XIII Ayuntamiento de Los Cabos continúa trabajando en las propuestas a plantear durante la próxima reunión del Consejo Asesor, con acciones que involucren la opinión de la ciudadanía.

En ese sentido y luego del reciente recorrido de la alcaldesa Armida Castro por el Estero de Imperial Beach, en San Diego, California, la secretaria general municipal Rosa Delia Cota Montaño, externó que, con base a los resultados que se obtengan al término de la reunión, se planteará lo más viable a realizar.

“En el XIII Ayuntamiento de Los Cabos no queremos pasar como todos los demás Ayuntamientos que hablan de llevar a cabo acciones que puedan beneficiar al Estero y que finalmente no hacen nada, por esa razón, nos encontramos en la disyuntiva de generar presupuesto luego de la aprobación de un fideicomiso, derivado de las limitaciones que existen, al no ser el humedal una figura directa del Ayuntamiento”, destacó la servidora.

Asimismo, la secretaria general explicó que, de ser aprobado el fideicomiso, el Gobierno del Estado, así como el Gobierno Federal podrán generar presupuesto para llevar a cabo acciones en este icónico lugar de San José del Cabo; que sea un lugar de acercamiento con la ciudadanía y que pueda ser visitado hasta la orilla de la playa a través de senderos que no perjudiquen al entorno.

“Para lograr los objetivos planteados, el proyecto será orientado por investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los especialistas del Estero Imperial Beach, a fin de generar acciones sin perjudicar al Estero Josefino, -al contrario-, para que sea cada día un lugar de encuentro para familias de San José del Cabo y de quienes nos visitan”, concluyó.