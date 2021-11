Gobierno de México cuestiona a Levi’s

La secretaria de cultura, Alejandra Frausto envió una carta a Dracco Textil y Levi´s México donde exige que “se explique públicamente con qué fundamentos se comercializa y privatiza una propiedad colectiva”:

La secretaría de cultura asegura que la compañía “no utilizó el mecanismo adecuado para obtener el permiso de dicha comunidad”.

En la carta, Frausto citó a la Ley Federal de Derechos de Autor del Estado Mexicano, la cual señala que “no se pueden utilizar sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular”, además de que la legislación también exigen una “retribución justa y equitativa en beneficio de los titulares de los derechos”:

“Principios que su marca no está cumpliendo, en tanto que los diseños han sido recortados para ser aplicados a prendas industrializadas; no indican el nombre de las comunidades y no existe retribución alguna hacia los dueños de dichos diseños”.