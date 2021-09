Actual gobierno entregará este lunes la calle Manuel Doblado terminada

El próximo lunes 27 , un día antes del cierre de la administración, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, entregará la pavimentación de la calle Manuel Doblado con una inversión de 50 millones de pesos, así como otras obras que están ejecutando con recursos propios municipales y no descartó que también ese día pueda colocar la primera piedra de la segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas, lo cual dependerá de una reunión que tendrá con el Organismo Operador y Banobras.

Informó que el impacto del huracán “Olaf” vino a retrasar un poco la obra pública que está ejecutando el gobierno municipal, pero la mayoría de las obras con recursos públicos se entregarán en estos últimos días de gobierno.

“Estaremos finalizando y entregando la obra antes del 28 de septiembre y en el caso de la Manuel Doblado hay un tema con la CFE y Teléfonos de México, que no han hecho la parte que les corresponde derivado de la afectación de Olaf pero no lo pagará el locatario ni el ciudadano, por lo que estamos ya terminando la obra y en espera de recibir la información para el lunes hacer la entrega”, subrayó.

Indicó que hay dos obras que no se van a terminar en el plazo establecido, en el caso de la calle playas, hay una parte de la tubería que se va a empatar con el tema de Mejora Integral de la Gestión ( MIG ) que se retraso y que habrá que resolverse, pero salvo estas dos calles todas las demás que fueron comprometidas con recursos propios se entregarán el próximo martes.

En el caso de los números, reiteró que cuando tomó protesta este gobierno el 28 de septiembre, en el ayuntamiento los que seguían en la administración todavía seguían firmando cheques, pero en su gobierno esto no sucederá.

“Yo no quiero que eso suceda, en un ejercicio de administración con tesorería establecimos que primero no queremos que llegue la administración y empiecen los procesos bancarios, finalizamos el gobierno el 28 y no habrá injerencia en lo que no nos corresponde hacer, vamos a cerrar financieramente este 24 de septiembre para tener el margen de darle autonomía al nuevo gobierno y cerrar el capítulo nosotros el 28 de septiembre a las 12 de la noche”.

Esta administración dejará recursos para que puedan hacerle frente a los gastos de nómina en dos quincenas y si hay compromisos de algún contrato que se realizó se dejará el efectivo en caja de tal forma que no lleguen a buscar el recurso “como tuvimos que pasar nosotros incluso para pagar nómina el 30 de septiembre”.

Se dijo contenta y satisfecha por lo logrado y pese al covid un año y medio que se tuvo que trabajar de forma distinta donde cambiaron las prioridades, las fiestas tradicionales, se tuvo que reducir el tema de la obra y ajustar el presupuesto y establecer prioridades en atención ciudadana y salud, pero muy satisfecha de trabajar hasta el último día, de entregar finanzas sanas, de no dejar deuda, de cumplir con la base trabajadora, con los ciudadanos.

Entre los pendientes, el tema de las obras que iniciaron con recursos federales, que ya se dejaron cubiertos los pagos en lo que a este gobierno corresponde, pero hay otros pagos en octubre, eso sería un pendiente, el teatro de la ciudad que quedó como la dejó Arturo de la Rosa, es una obra que este gobierno no inició y que llegaron a pagar fianzas por ese tema, para esta administración habría sido bueno invertir en este inmueble pero esto implicaba dejar de atender salud y no se tuvo recaudación idónea, por eso no se avanzó.

El tema de la segunda desalinizadora va bien, avanzando y bien dice el alcalde electo Oscar Leggs que es una alternativa más, pero, acotó, de eso se trata, de buscar soluciones, en servicios públicos, alumbrado, hicimos el mejor esfuerzo.

“Hemos cumplido y deseamos éxito a la administración entrante, que el trabajo que hicimos siga siendo en beneficio de los ciudadanos, si al nuevo gobierno le va bien, también le irá bien a los ciudadanos”.

Al preguntarle qué hará después del 28 de septiembre, indicó que se le verá trabajando, construyendo, aportando, dijo creer seriamente en la 4 y que el ideal de gobierno de nación sigue siendo un punto de coincidencia y en ese punto seguirá construyendo.

Al preguntarle si la sesión extraordinaria de este jueves 23 de septiembre fue la última de su gobierno, indicó que el último día de trabajo es el martes 28 de septiembre y si llega algún asunto urgente a la oficialía de partes de la Secretaría General se estaría atendiendo, decidieron hacer una pausa en la sesión de este jueves para dejar cerrada dicha sesión porque es probable que no exista otra, pero esa decisión la tomará el Cabildo y hasta el 28 podrían sesionar.

Cabe hacer mención que la sesión extraordinaria de este jueves se realizó en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, a un año y medio de no acudir a este recinto que se remodeló, toda vez que sesionaba la comuna en la sala de Juntas del Instituto Municipal del Deporte.