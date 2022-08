Gobierno Estatal dice que no puede crear gremios exclusivos de mujeres

Después de que las integrantes del gremio “Rosa movilidad” externaron su molestia al no ser consideradas por parte de las autoridades locales, para integrarse al sistema del transporte público el gobernador de Baja California Sur, Victor Manuel Castro Cosío, explicó que ya se han tenido mesas de diálogo, sin embargo, será el consejo municipal quien decida qué pasará con el gremio.

“Estamos revisando su situación se está haciendo un estudio en el consejo municipal yo no puedo dar concesiones a un grupo que sean mujeres, hombres, homosexuales que digan yo quiero formar un sitio ya les he explicado me he reunido con ellas varias ocasiones ya les he explicado que lleva a cabo un proceso”

Hasta el momento aún no se cuenta con ninguna declaración por parte de la dirección de Transporte de Los Cabos ni del consejo municipal encargado de la materia, por lo que se desconoce qué sucederá con la creación de un transporte rosa o exclusivo de mujeres, pero por ahora no está dentro de los planes de la administración estatal es por ello que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío expresó que no se puede crear un gremio porque si.

“No podemos crear gremios, nomas me genera un problema” “Estamos viendo el caso de las solicitantes y les vamos a dar respuesta en la medida en la que se puedan incorporar vamos a ver con los gremios que podemos avanzar, pero este estudio lo está haciendo el consejo municipal del transporte poco a poquito les vamos a ir dando respuesta si se incorpora una o dos a alguna modalidad sea movilidad, pero no puedo crear un gremio además no hay consenso en eso, pero sí pueden incorporarse las mujeres ya van a poderse incorporar algunas poco a poco”

Sin ningún avance de la situación este tema continúa en el aire y hasta el momento no se puede dar una respuesta, ni se han tomado decisiones respecto a las solicitudes que los transportistas del gremio rosa quienes esperan una oportunidad para obtener concesiones que les permita ser parte de la movilidad en el estado.