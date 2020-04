“Gobierno federal nos abandonó a nuestra suerte”, reclama Delegado del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores

Cabo San Lucas.- Hasta el momento el Gobierno federal no ha dado ninguna solución ni respuesta a los planteamientos de estímulos fiscales solicitados por parte de los empresarios y colegios de profesionistas, por lo que prácticamente “nos abandonaron a nuestra suerte”, no nos cerraron las puertas pero tampoco nos dieron alguna solución.

Así lo externó el delegado del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur en Los Cabos, Francisco Javier Fiol, quien dijo que ni el apoyo de los 25 mil pesos ni las medidas anunciadas por el Seguro Social ante esta pandemia por Covid-19, son la respuesta al llamado que hizo el sector empresarial.

“En el caso de otros países están apoyando a las Pymes pero en el caso de México hay un apoyo que mencionó el Gobierno de 25 mil pesos pero también no es de manera general, se supone que ya tienen un padrón de beneficiados y la gran mayoría quedamos fuera de esos programas, y en el Seguro Social hubo un programa de facilidades, pero este viernes un contribuyente presentó su convenio de pago y no se lo aceptaron porque no hay nada todavía en el Diario Oficial.

En cuanto a los instrumentos legales y administrativos para facilitar el pago de cuotas obrero patronales, tampoco será de gran ayuda, cuestionó.

“Esta persona envió una propuesta de pago en parcialidades en cuanto a las cuotas del Seguro Social, que también está pidiendo el empresariado que no se cobre la cuota, está bien que el Seguro tiene necesidades pero también los empresarios como empresa y proveedores de fuentes de empleo, enfrentan grandes necesidades, se pretendía se inclinara un poco más la balanza del lado de los empresarios, pero no ha sido así y apenas el Presidente Consejo Coordinador Empresarial en el país se manifestó en ese sentido.

“Definitivamente no nos cerraron las puertas pero tampoco nos dieron ninguna solución, prácticamente nos abandonaron como quien dice”, recalcó.

En cuanto a este tema dijo que al día de hoy no han publicado nada de estos acuerdos del IMSS y de los apoyos a micro empresarios en el Diario Oficial de la Federación y mientras eso no suceda es letra muerta.

Dijo que los organismos de profesionistas también dependen de las empresas, si éstas quiebran la afectación es general no sólo para los contadores, también para abogados y arquitectos, por lo que se vislumbra un muy difícil panorama económico.