Gobierno del Estado fortalecerá su política pro igualdad de género

En Baja California Sur las mujeres ya no están solas, tienen a un gobierno cercano a la gente como su principal aliado y cuya política central se basa en nuevas alternativas de desarrollo tanto para hombres como para mujeres, así lo dio a conocer la responsable del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, Berenice Serrato.

La funcionaria precisó que el instituto a su cargo está trabajando en la adaptación del programa federal Pro Igualdad al ámbito estatal, el cual fue creado, articulado y comprometido con una profunda visión transformadora capaz de responder a las demandas ciudadanas de las mujeres y garantizar su bienestar, cerrando las brechas históricas de desigualdad, conforme a los derechos humanos de las mujeres.

Berenice Serrato apuntó que el Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, ha instruido generar políticas públicas orientadas a la igualdad de género, abriendo brechas en cada una de las dependencias que conforman la administración pública estatal y los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos, respetados y dignificados.

Agregó que la encomienda va dirigida a que las mujeres en Baja California Sur no solo reciban apoyos en especie, va más allá, le apuesta a la capacitación especializada para el trabajo y que adquieran conocimientos que les permitan la incorporación al sector productivo y económico de la entidad.

Con este Programa -dijo- se busca transitar de las desigualdades existentes que enfrentan las mujeres y las niñas a un horizonte de bienestar, inclusión, mayores oportunidades y garantía de sus derechos humanos, y en Baja California Sur existe un compromiso donde participan los y las presidentas municipales, el Congreso Estatal y las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Ya no podemos permitir más violencia de género, no se puede seguir atentando contra las mujeres y no se les debe discriminar bajo ninguna circunstancia, y es precisamente en el Gobierno del Estado, donde habremos de promover el respeto de los derechos humanos, la vida, la dignidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, reiteró.