Gobierno privilegia el bienestar de las familias de BCS

Al sostener encuentro con el titular y personal de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, el gobernador Víctor Castro Cosío los exhortó a continuar conduciendo con el orden social y la responsabilidad a través de una política de austeridad de uso responsable y transparente de los recursos públicos, para brindar bienestar a los sudcalifornianos y que nadie se quede atrás.

En dicho marco, el ejecutivo escuchó las estrategias y los esfuerzos que se realizarán este 2023, para fortalecer la política laboral a fin de que los sudcalifornianos tengan acceso a empleos formales y de calidad. Esto a través de la democratización de la productividad, privilegiando el diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar soluciones y acuerdos que den continuidad a los procesos productivos y a las fuentes de empleo, además de fomentar el crecimiento económico en el Estado.

También señaló que con finanzas sanas y el manejo responsable de los recursos se logrará el bienestar y el desarrollo para toda la población a través de programas de asistencia social, desarrollo económico, empleo y autoempleo. Por lo que es importante conducirse con total transparencia y honestidad.

“Es fundamental que entendamos que estamos aquí, gracias a la oportunidad que nos dieron hombres y mujeres para servir al pueblo, para consolidar la transformación de Baja California Sur; por ello los invito a privilegiar los ejes fundamentales de nuestro gobierno: no mentir, no robar y no traicionar”, apuntó.