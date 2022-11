Gobierno Municipal promueven la esterilización de mascotas en Los Cabos

En la reciente audiencia ciudadana que se realizó en las inmediaciones del fraccionamiento Puerto Nuevo, un tema acertado del Gobierno Municipal actual, fue la implementación de la jornada de esterilización de perros y gatos, así lo destacaron ciudadanos como Érika Salmerón, originaria de San José del Cabo quien comentó que si uno tiene un animal de compañía o mascota, lo que se le debe proveer es la vacuna, alimentación y quererlo como parte de la familia.

La entrevistada para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos considera muy acertada la decisión del gobierno al implementar esterilizaciones que ayuden a los animales y al bolsillo de la gente.

“Se me hace muy linda labor, porque hay tantos animales sin hogar, se evitaría todo esto, que se hagan más animales callejeros. Es muy buena opción, muy buena ayuda para todos, porque hay veces que no lo hacemos por falta de presupuesto y se me hace muy bonito todo esto, para que no se sigan naciendo más animales, no anden más perros callejeros, pobrecitos”.