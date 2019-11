Gorillaz llevará al cine su documental “Reject false icons”

* El trabajo cinematográfico compartirá el proceso de grabación y las giras de promoción de sus álbumes Humanz y The now now

México, 26 Nov (Notimex).- La banda virtual británica Gorillaz prepara un documental que estrenará el 16 de diciembre próximo en la pantalla grande, en el que mostrará el proceso de grabación de dos de sus álbumes más alabados por la crítica, Humanz y The now now, así como sus respectivas giras.

Bajo el nombre de Reject false icons, el trabajo fílmico de la agrupación de rock alternativo abordará las largas jornadas en el estudio de grabación que vio nacer producciones emblemáticas en la identidad de Gorillaz, fundada en 1998 por Damon Albarn, líder de la agrupación Blur, y el historietista Jamie Hewlett, de acuerdo con el portal Consequence of Sound.

“El documental sigue cada movimiento de Gorillaz a lo largo de tres años en relación a dos de sus álbumes más alabados por la crítica, Humanz y The now now, así como la gira mundial más ambiciosa de la banda en Europa, América del Norte, América del Sur, México y su propio Festival Demon Dayz en el Reino Unido y Estados Unidos”, declaró Hewlett.

El documental irá más allá de una grabación de conciertos, ya que se acercará a la familia virtual y dejará ver otros detalles como las horas de vuelo, trayectos durante las giras y sesiones de grabación.

Se trata -se explicó- de un acercamiento introspectivo que los creadores del material cinematográfico ofrecen a los seguidores de la agrupación que se formó hace 21 años.

Pero los álbumes protagonistas en la cinta son los de reciente manufactura, toda vez que fueron lanzados hace poco tiempo, Humanz en 2017 y en el siguiente año The now now, que los han llevado a realizar las giras más importantes a lo largo de su su carrera.

De acuerdo con la información disponible en el portal referido, Reject false icons se estrenará en la segunda quincena de diciembre y contará con una sola exhibición en cines.