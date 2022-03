Grabaciones filtradas son reales “nadie lo puede negar”: Gertz Manero

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero aceptó que los audios que se filtraron en redes sociales, en donde se revela que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano, son reales, pero, “no acepta que lo extorsionen”.

En entrevista en el noticiero En Punto con Denise Maerker, Gertz Manero dijo que la parte que él escuchó está editada.

Respecto al contenido de las grabaciones, en las que se le escucha decir que tiene el proyecto de la SCJN sobre el caso de la muerte de su hermano, detalló que solicitó a la Suprema Corte la oportunidad “que tiene cualquier ciudadano” de poder defender su caso en una atracción hasta ese nivel y hasta ese tribunal.

Dijo que el caso lo estudiaron los 11 miembros de la Corte y 8 de ellos aprobaron:

“Que yo pudiera en calidad personal, como un asunto propio personal mío que nada tiene que ver con la Fiscalía, porque el caso no tiene nada que ver ni se ha llevado nunca en la Fiscalía. Se me autorizó para hacer esas gestiones. Las he hecho, y lo que ustedes oyeron no son más que los criterios que yo he expresado y que voy a seguir expresando en la defensa de mis derechos como víctima en defensa de mi hermano”.