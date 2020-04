Gran crisis de desempleo provoca que jóvenes profesionistas migren a otros estados

Foto: Archivo

La Paz.- Derivado de la contingencia por el COVID-19, muchos profesionistas han sido sorprendidos por el desempleo, y su vida cotidiana ha sido irrumpida de manera muy abrupta al grado, que incluso, ante las pocas oportunidades laborales en Baja California Sur, han decidido migrar en busca de oportunidades, como es el caso de Alberto, un politólogo sudcaliforniano que emprendió un viaje con destino a Cancún, Quintana Roo, su nuevo hogar por tiempo indefinido.

Hasta hace dos semanas, Alberto vivía en La Paz, Baja California Sur y se dedicaba al activismo en temas como Derechos Humanos y educación, además de ser maestro en una comunidad agrícola, de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, sin embargo, el 27 de marzo fue notificado de su baja en el programa al cual pertenecía, debido a que no habría recursos para seguirle pagando.

Ante esta situación, Alberto buscó empleos sin embargo, concluyó que:

“No hay una oferta de trabajo profesional real ahorita en el estado, es importante hablar de una falta de oferta de trabajo profesional, la entidad emite muchos profesionistas, los cuales no tenemos campo laboral de trabajo, no hay un trabajo que me solicite la licenciatura o que me lo remunere”.