“Gran incertidumbre por obra de protección en Puerto Nuevo”

“Considero que no soportará la temporada ciclónica”: Carlos Alfredo Miranda

San José del Cabo.- A la redacción de CPS Noticias llegó una denuncia de los vecinos sobre la obra de protección que se encuentran realizando en el fraccionamiento de Puerto Nuevo en la cabecera municipal; el equipo se trasladó al lugar en donde Carlos Alfredo Miranda Cadena, residente desde hace dos años del fraccionamiento, compartió a las cámaras que en efecto los vecinos sienten incertidumbre ya que destacaron no consideran que la obra detenga el agua en las temporadas ciclónicas en donde incluso, ya se tiene el antecedente de un edificio que colapsó.

“Todos en la colonia se estaban quejando de eso precisamente, que la obra del canal no está muy bien construida y hay unas cosas que se tienen que checar para que esté todo bien, deben constatar que eso es suficientemente resistente como para detener una buena cantidad de agua como en el Odile, yo considero que no va a detener el agua a como se pone con los huracanes, como el Odile de bravo, yo veo muy bajito el canal, 4 metros y está en una zona de mucho riesgo en donde previamente ya se derrumbó un edificio aguas abajo, y no queremos que vaya a pasar lo mismo”.