Gran paralización y adversidad enfrentará la industria de la construcción en BCS

Redacción: Daniela Pérez

La Paz.- Las Cámaras y colegios de arquitectos están en toda la disposición de acatar las medidas emitidas por los tres órdenes de gobierno, por lo que las obras de los arquitectos sudcalifornianos están paralizadas, señaló Marco Antonio Domínguez Valles, presidente del Colegio de Arquitectos en Baja California Sur A. C.

A pesar de esto, mencionó que se encuentran preocupados por el impacto económico y la falta de empleo que esto va a provocar principalmente en La Paz donde hay más de mil obras detenidas, mientras que para Los Cabos son más de tres mil cuartos de hotel en construcción paralizados.

Señaló que esta industria es la que genera mayor número de empleos directos e indirectos, por lo cual consideró que esta paralización generará gran adversidad y retos, “se ve la preocupación de los empleados de la construcción, albañiles, plomeros, electricistas, colocadores, todo este universo de mano de obra que se quedó sin trabajo desde el día de ayer”, añadió.

Sanciones a infractores

Mencionó que aunque los alcaldes han enviado documentos a los colegios y cámaras de profesionistas del estado donde comunicaron sobre la suspensión de obras a partir de este lunes 6 de abril, en el caso de La Paz, no hay contempladas multas para quienes no acaten la medida, sino que se procederá a la clausura de la obra misma, “es entendible que no maneje los montos porque la Ley de Hacienda que del municipio de La Paz es muy puntual y no establece este punto de sanciones porque estamos viviendo una situación atípica de carácter extraordinario”, puntualizó.

También mencionó que la suspensión de las obras ha provocado otros efectos como el cese de pago de derechos administrativos necesarios para planear y ejecutar una obra, el cual forma parte de las recaudación de los municipios como lo son: licencias de construcción, pago de prediales, autorizaciones de uso de suelo, etc.

Finalmente hizo un llamado por parte de los arquitectos colegiados en Baja California Sur, para que el gobierno federal los apoye prorrogando el pago de impuestos, “como arquitectos o responsables de los proyectos de vivienda o comerciales, no estamos pidiendo una exención de pagos, sino una prórroga; que se re-agenden los pagos de ISR y de IVA”, ya que mencionó que esa es la única forma en la que podrán enfrentar esta crisis, y que posteriormente sean más flexibles en la autorización de construcciones a fin de dinamizar y reducir los tiempos de espera