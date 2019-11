Gran socavón en el bulevard de Monte Real pone en riesgo a automovilistas y peatones

Sobre el bulevar del fraccionamiento Monte Real, como referencia a unos escasos pasos de la segunda tienda de conveniencia en el carril de baja velocidad bajando hacia la glorieta, se encuentra un socavón derivado de obras mal ejecutadas de la conexión a la red hidráulica del Agua Potable, el cual representa un gran peligro tanto para los automovilistas como los ciudadanos, así lo reportó el señor Plácido Bautista ante las cámaras de CPS Noticias.

“La verdad es peligroso porque deberían de ponerle un cono rojo o ponerle unas varillas en cada esquina y taparle con una cinta color rojo y ponerlo para que los señores que traen vehículo se den cuenta que ahí está ese pozo para que no se vayan a caer porque sino, el carro se va a descomponer, además es muy peligroso para mucha gente que a veces no ve o no presta mucha atención y puede caerse al pozo y sufrir algún accidente como quebrarse el pie”.

En el lugar observamos que los ciudadanos han hecho esfuerzos por colocar pedazos de madera para topar dicho socavón, sin embargo han dado de sí, quedando dentro.

Ante misma situación el señor Plácido solicitó a las autoridades dar solución y tapar dicho socavón o al menos colocar alguna señalización para que la ciudadanía no vaya a sufrir algún accidente.