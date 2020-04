“Gran tiradero de basura y cacharros a un costado del arroyo Los Limones tiene más de 4 años”: Ciudadano

San José del Cabo.- En un recorrido realizado por el equipo de CPS Noticias por la cabecera municipal se detectó un gran tiradero de basura doméstica así como cacharros y ramas a un costado del arroyo Los Limones, como referencia a espaldas de la colonia San Bernabé, mismo tiradero que tiene más de 4 años, así lo señaló el ciudadano Armando Pérez:

“Este basurero que tenemos aquí tiene alrededor de 4 años, yo tengo un pequeño terreno hacia abajo en esta misma dirección y siempre he estado en desacuerdo con este basurero ya que la gente no hace conciencia, las ramas no hay problema, pero vienen a tirar plásticos la gente que pasa por acá y hace sus fiestas y se les hace muy fácil tirar aquí todas sus bolsas de basura y realmente eso es horrible; hemos avisado a las autoridades y sí pasan pero nada más pasan viendo el basurero y nunca han hecho nada por tratar de mantener aquí orden en esta zona ya que sí nos afecta porque yo como le repito, tengo por acá un pequeño terreno y hay gente también que tiene unas viviendas por aquí y en temporada de lluvias se hace mucha contaminación de mosquitos, ya que vienen a tirar hasta animales muertos”.

Ante tal situación, el ciudadano Armando hizo primero que nada un llamado de conciencia a los residentes que depositan su basura en la zona para que paren dicha acción, así como a las autoridades a que tomen cartas en el asunto.

“Considero que todas las acciones de los ciudadanos provienen de la educación que reciben por lo que es un poco difícil con la gente porque yo he visto a gente que trae muy buenos carros y no creo que no tengan un poco de educación, incluso yo me he puesto a observarlos y les he comentado que no tiren basura, pero es muy difícil porque eso es meterse en broncas personales, ya que ellos se oponen y me comentan que no soy ninguna autoridad, inclusive ya he hecho comunicados a las autoridades y nada más vienen pero pues no hacen nada al respecto, aunque en realidad ellos no pueden estar aquí las 24 horas cuidando, y esto más que nada apela la conciencia de la ciudadanía”.

De igual forma, destacó que en la zona se encuentran unas alcantarillas y los que viven hacia arriba de la zona han tenido problemas porque se han tapado por el tiradero de basura.

“Inclusive había un letrero para indicar que no podían tirar basura pero la gente de plano no hace caso, en realidad a ellos no les afecta porque traen buenos carros y han de vivir en una zona residencial o algo por el estilo simplemente vienen y tiran su basura y yo pienso que la recolección de basura en sus casas si pasa, nada más que son flojos porque yo incluso vivo aquí en San José Viejo y el camión de la basura si pasa cada tercer día, yo siempre estoy al pendiente sacando mi basura”