Arte, matemáticas, desarrollo del pensamiento crítico, beneficios de jugar ajedrez

Este martes comenzó el taller de ajedrez que se imparte en la Casa de Cultura “Prof. Alfredo Green González“, ubicada en San José del Cabo. Y, aunque son sólo dos alumnos por el momento, se espera que en breve se incorporen más alumnos tal como ocurrió con el exitoso curso de verano, comenta Patricio Baeza, profesor del taller.

Originario de Vancouver, Canadá, hijo de padres mexicanos y criado en Guadalajara, Jalisco, desde pequeño, el joven maestro incursionó en el mundo del ajedrez.

“Desde chiquito vi a mi papá jugar ajedrez contra su celular, entonces vio que estaba interesado y me compró un ajedrez chiquito de madera, y así aprendí a mover las piezas y a jugar. ¿A dar clases de ajedrez? Pues este verano, del curso de verano de aquí de la casa de cultura. Me ofrecieron porque el otro profe que estaba no podía y, como yo ya soy un jugador establecido aquí, me recomendaron”.