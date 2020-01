Gravísimo para destinos turísticos del país y de BCS instalación de Casinos: Eduardo Sánchez Navarro Redo

Porqué si los destinos turísticos están siendo muy exitosos pretenden autorizar este tipo de giros, planteó el inversionista y desarrollador turístico

San José del Cabo.- Sería gravísimo para los destinos turísticos del país la instalación de casinos por la afectación a la seguridad y la hotelería tradicional; porqué si los destinos turísticos están siendo muy exitosos hoy se les quiere autorizar este tipo de giros que los pone en riesgo, esto es absolutamente inaceptable.

Así se pronunció el inversionista y desarrollador, presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro Redo, tras señalar que llama mucho la atención, que es algo que se pensaba ya estaba resuelto y que vuelvan a revivir este asunto de los casinos.

“Es un asunto que claramente no es conveniente para el país por muchas razones, uno porque si los que juegan en los casinos somos los mexicanos, una parte importante lo que sucede es que los casinos son fábricas de quitarle a uno el dinero, entonces, no se gana nada y sí se pone en riesgo a la población, sobre todo a la más vulnerable”, sostuvo.

Aseveró que si lo que se busca es promover el turismo, sería un error que sea a través de los casinos.

“Porque si tenemos hoy en día los lugares turísticos con mucho éxito, una de las razones es que son lugares que atraen a las familias y las familias no son compatibles con el negocio de los casinos, yo creo que no añadiría más turistas y sí puede asustar a algunas familias de no ir a lugares donde hay casinos; por otro lado el control de casinos requiere unos sistemas y autoridades que tengan todas las capacidades para controlar que no se lave dinero y que no entre el crimen organizado”.

Ahorita en este momento el país está padeciendo problemas de seguridad, por lo que sería muy inconveniente la instalación de casinos, desde luego, observó, reconociendo que en la zona de Baja California Sur “debemos estar muy satisfechos del esfuerzo que han hecho los tres niveles de Gobierno y que tenemos una seguridad muy buena”, planteó

Por último, observó que los casinos ubicados en hoteles, que ganan mucho por la parte del casino, tienen la tendencia de bajar sus tarifas hoteleras de cuartos para captar más turistas, y lo reponen con el casino, pero eso claramente afectaría a los hoteles tradicionales que son la base, el éxito de la zona turística de Los Cabos, no veo ninguna razón para que esto vaya para adelante y veo muchísimos riesgos que no vale la pena tomar.

Dijo que si los diputados federales siguen insistiendo en que se abran giros de esta naturaleza en los hoteles, los organismos empresariales harán todo lo necesario para que no haya ninguna duda de que esto no es conveniente para el país.

“Me llama mucho la atención que estén tratando de sacar estas autorizaciones, me parece una ofensa a los mexicanos, al turismo y al país”, concluyó.