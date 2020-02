“Greatest love of all” de Whitney Houston vuelve en versión 4K

(Notimex).- El 14 de febrero de 1985, Whitney Houston lanzó álbum debut -homónimo-, y para celebrarlo, este viernes se lanzó la versión 4K remasterizada del video “Greatest love of all”, uno de los cortes del disco.

“Whitney Houston” fue el álbum más vendido en Estados Unidos, y logró ventas de más de 22 millones de copias en el mundo, y presentó tres sencillos icónicos: “Saving all my love for you”, “How Will I know” y “Greatest love of all”.

Recién se anunció que Whitney Houston, quien falleció el 11 de febrero de 2012 a los 48 años, ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll 2020.

La ceremonia de inducción será el 2 de mayo en el Public Auditorium en Cleveland, Ohio, Estados Unido.

Para celebrar el legado de la cantante de rhythm and blues, soul y gospel, se realizará la gira “An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”, que iniciará a finales de febrero con fechas en Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

A ocho años de su muerte, la artista es recordada por su privilegiada voz, así como por su incursión en el cine con “El guardaespaldas” (1992), un trampolín para su carrera, ya que Whitney cantó el tema de la cinta, “Will always love you”, todo un referente en los 90