Grupo militarizado Give apoya a jóvenes con cultura, valores y deporte

Cada sábado el Grupo Infante de Valores Especiales AC, (GIVE), se reúne en la avenida Centenario, bajo el puente que conduce a la comunidad de La Playa; el objetivo, encaminar a la juventud a través del adiestramiento de técnicas y tácticas militarizadas, además de actividades y prácticas deportivas y culturales que contribuyan a su desarrollo, así lo expresó su coordinador general, Velico Edwid Anguiano Aguilar.

Entrevistado vía telefónica, el presidente del Consejo Directivo, con 37 años de edad, comentó que la agrupación sin fines de lucro fue iniciada por él.

“ Estuve en el Ejército Mexicano, cuando causo baja allá en Sinaloa, comienzo una movilización con los vecinos de la colonia que querían mantener ocupados a sus hijos en actividades, pero nada se me ocurría, a muchos niños no les gustaba el fútbol, ni el basquetbol, nada de deporte, entonces implementamos una actividad que fuera divertida para ellos y al mismo tiempo que ejercitaran su organismo, su cuerpo para fortalecerlo psicológica, mental y físicamente”.

Expresó que la filosofía del grupo es servir con compromiso, lealtad y solidaridad hacia la comunidad, con una visión armoniosa entre sus capacidades físicas, psicológicas y actitudes de conciencia cívica y social, cada acción que realiza el grupo va encaminada a fomentar valores y virtudes que van conformando ciudadanos comprometidos con el bienestar de sus familias y comunidad.

De acuerdo con la plática, Edwid Anguiano llegó a Los Cabos en 2010 para ingresar a la corporación policial donde continúa viviendo con disciplina y temas afines al ejército, aunque, aclaró: “siempre me ha gustado más trabajar el tema social”.

“En el 2011 conformé una banda de guerra, desde esa fecha hasta el día de hoy me he dedicado a formar bandas de guerra. Ahí pues había niños que no les llamaba la atención tocar algún instrumento, y de ahí ampliarse a otras actividades. Entonces con los mismos hermanos y los amigos de los que conformaban la banda de guerra (…) Se me ocurrió abrir sesiones, como en el ejército”.