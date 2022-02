Guanajuato expide la primer acta de nacimiento no binaria

Fausto Martínez se convirtió en la primer persona en México que recibió un acta de nacimiento que lo reconoce como una persona no binaria.

Martínez de 26 años, quien nació en el municipio de Celaya, Guanajuato, logró este reconocimiento mediante una demanda de amparo que fue promovida por la asociación Amicus.

El proceso para cambiar su acta de nacimiento inició en octubre del año pasado, cuando intentó solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), una modificación en su credencial para votar que le certificara como una persona no binaria, no obstante el INE rechazó su petición al no contar con un documento oficial que corroborara que este género existía.

Ante esta situación decidió acudir con la Asociación Amicus, para que lo ayudaran a obtener un amparo ante un juez; cabe destacar que dicha organización se encarga de ayudar a las personas trans durante el proceso para cambiar sus documentos oficiales.

El proceso culminó el pasado 11 de febrero, cuando el Registro Civil de Guanajuato le entregó su acta en el que se le reconoce como una persona de género no binario.

“El pasado 11 de febrero, la Dirección General del Registro Civil de Guanajuato expidió la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, producto de una demanda de amparo promovida por Amicus y Colmena 41. Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones”, compartió la asociación a través de un comunicado en Twitter.

De acuerdo a la agencia EFE, Fausto dijo que este era el primer paso para que las personas no binarias fueran reconocidas legalmente en México, con todo lo que implica, derechos y obligaciones.

¡Buenas noticias! El 11 de febrero, el Registro Civil de Guanajuato expidió la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, producto de una demanda de amparo como parte del proyecto #Identitrans. pic.twitter.com/wwbX9zenlc — Amicus (@amicusdh) February 16, 2022

También mencionó que se debe dar certeza jurídica a las personas no binarias, ya que parte de la visibilidad es el reconocimiento de que el género va más allá de hombre o mujer.

Por su parte Amicus mencionó que después de dos meses de haber presentado la demanda, el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, Guanajuato otorgó el amparo y ordenó la expedición del acta de nacimiento, misma que recibió Fausto el pasado 11 de febrero, la que contiene el acrónimo NB (no binaria) en el apartado de “sexo”.

Mucho se dice que es sorprendente que la primer acta no binaria en México se expidiera en Guanajuato, un estado con políticos conservadores, por lo que Fausto espera que estos cambios sean de interés para más personas y ayude a combatir la discriminación y el odio que sufre el colectivo LGBT+.

Amicus finalizó diciendo que en el caso de las personas “queer” o “no binarias” que requieran cambiar sus documentos para su reconocimiento, sólo será posible después de agotar un juicio de amparo en Guanajuato. Así mismo recalcó que no podrían asegurar que presentando una demanda fuera de dicho estado, se pudiera conseguir el reconocimiento de la identidad de género no binaria.