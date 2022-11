Guardado sale en defensa de Messi; pide calma a Canelo

Luego de la controversia en la que supuestamente Lionel Messi pateo la camiseta de la selección mexicana, Andrés Guardado sale al quite y le responde al boxeador mexicano “Canelo”, que los vestidores tienen su propia dinámica.

“Desgraciadamente ‘Canelo’, a lo mejor, no entiende lo que se vive en un vestuario; puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado que, para mí, me parece una tontería. Lo que se está hablando no tiene la mayor importancia”, dijo en entrevista.