Guardan minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en Los Cabos; en lo que va del año reporta IMMLC 10 feminicidios

San José del Cabo.– “Hoy hablamos de las que estamos, ellas ya no pudieron hacerlo, las asesinaron, fueron víctimas de la violencia más extrema, el feminicidio, y otras 11 valientes que se atrevieron a pedir ayuda salvaron sus vidas y las de sus hijos e hijas al salir huyendo de este lugar que les prometía mejores oportunidades de vida, ellas ya no están aquí, historias de vida, de sufrimiento, dolor y abusos que suceden en el mundo, en México y en Los Cabos”, así lo afirmó Lorena Cortés Torralbo, directora del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Posterior al acto, cívico, en su mensaje, Cortés Torralbo dio cuenta de cada una de las mujeres que han muerto violentamente en el municipio de Los Cabos, un total de 12 en lo que va del año, 10 con todas las evidencias de feminicidio.

“9 de marzo, desconocida, 24 años; 12 de marzo, mujer extranjera asesinada; 26 de marzo joven de 19 años de edad; 28 de marzo, cuerpo de mujer apuñalado; 6 de mayo, desconocida de 24 años; 31 de agosto desconocida de 30 años; 24 de octubre María Fernanda y Alejandra; Jovita, 5 de noviembre; 10 de noviembre desconocida; 17 de noviembre, Gabriela; guardemos con respeto un minuto de silencio en memoria de ellas, a las que asesinaron en Los Cabos”.

En todos los lugares y rincones del planeta se están llevando a cabo multitud de actividades desde 1999 cuando los países de la ONU acordaron bajo la resolución 54/134 hacer jornadas de denuncia contra la violencia de género

“Nuestro estado, BCS el estado con cero feminicidios, constituye la mentira más conocida e inaceptable, porque a pesar de ser el feminicidio un delito autónomo en nuestro Código Penal desde hace 8 meses, las autoridades competentes se niegan a investigar con perspectiva de género, y aunque los cuerpos de las mujeres se encuentran en vía pública, torturados, no son considerados feminicidios”.

En 2019 las voces ya no callaron ante las atrocidades del feminicidio y la violación, otra expresión de violencia utilizada como arma con demoledora fuerza para aplastar la voz y la voluntad de las personas que en su mayoría también son mujeres, sobrevivientes que a través de la plataforma Me To y Ni una menos, son más visibles que nunca y hacen visibles a sus agresores, subrayó.

Es tiempo de hacer profundos cambios, la erradicación de la violencia contra las mujeres constituye el reto más importante y difícil que enfrenta la humanidad, abundó.

Concluyó:

1.- Decimos tolerancia cero a la violencia y acoso sexual, las mujeres no somos objeto ni propiedad de nadie, no somos objeto de consumo, las víctimas no son culpables de la violencia sexual.

2.- Es urgente gobernar con perspectiva de género, es nuestro deber, del servicio público poner en todos los procesos de políticas públicas las desigualdades, las brechas de género, las divisiones sexuales en el trabajo, la condición y posición, las necesidades e intereses de mujeres y hombres en las diferentes esferas de la vida. Cualquier acción deberá ser evaluada con perspectiva de género en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno.

3.- Redefinir la masculinidad, de manera reflexiva, crítica y honesta, que te haga reflexionar ¿Cómo representas tu masculinidad?.

4.- Eduquemos las próximas generaciones erradicando estereotipos de género y expresiones culturales violentas.