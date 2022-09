Entre protestas Senado aprueba que la Guardia Nacional pase al Ejército

A pesar de las protestas en contra de la propuesta, el Senado este viernes aprobó en lo general y lo particular la reforma para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La votación en lo general quedó en 71 a favor, 51 en contra y una abstención. Esta última fue de Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta.

La discusión en lo particular avanzó con rapidez y la votación quedó en 69 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones.

El tema fue avalado sin cambios respecto a lo que mandó la Cámara de Diputados por lo que fue remitido al Ejecutivo para que lo promulgue.

El Pleno del Senado continúa el análisis en lo particular con los artículos reservados por senadoras y senadores. pic.twitter.com/f6Zs5FYUgl

▶️ Se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma leyes en materia de Guardia Nacional.

El dictamen, reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional, pero sobre todo otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante la sesión vespertina, los panistas y morenistas se enfrentaron cuando la senadora Lilly Téllez rechazó el dictamen y expresó:

“Mister simpatía, faltaba más, por su divino capricho va a militarizar a México. Hoy palidecen las memorias de Luis XIV y sus afanes de grandeza y despotismo ante el mesías tropical ni más ni menos. Ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el estado de derecho”.

Esto provocó la furia de la mayoría y desde su escaño Lucía Meza y Rocío Abreu pidieron una moción de orden. De inmediato, Héctor Vasconcelos se puso de pie y acusó a “una senadora” de calumniar y difamar.

Al subir a la tribuna, Lucía Meza calificó a Téllez como “ingrata y traidora” a Morena y al presidente, ya que ella llegó a su escaño por el Movimiento de Regeneración Nacional y posteriormente se cambió a la bancada del PAN, “le pido que renuncie si tiene dignidad”.

El bloque de contención se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, recordó que existen diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantizan el carácter civil de las fuerzas policiales.

“También hay hijos de la chingada, que lo vean, que lo lean en la Decena Trágica, cuando mataron a Madero fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares, no todo el poder a los empresarios ni todo el poder a los eclesiásticos, eso quería Benito Juárez… La iniciativa que yo leí, dice que la delincuencia es cuasi militar y pues la solución no puede ser cuasi fascista, lo fascista en donde hay la idea de un jefe carismático.. Es el tradicionalismo contra la modernidad”, destacó.