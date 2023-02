Carlos “Gullit” Peña le responde a quienes lo tachan de “borracho” y presenta su marca de ropa

Hace casi 9 años, previo al Mundial de Brasil 2014, Carlos “Gullit” Peña era una de las mayores promesas y figuras dentro del futbol mexicano, sus múltiples campeonatos con León y su extraordinario desempeño en el mediocampo deslumbraban a los aficionados; lamentablemente, al poco tiempo su carrera tomó un rumbo distinto lleno de escándalos.

Fue luego de su costoso traspaso a Chivas, cuando el nivel del jugador se diluyó de manera considerable. De repente, las pláticas sobre sus cualidades cambiaron a señalamientos por sus errores en la cancha y las fiestas que protagonizaba fuera de la misma.

Envuelto en polémicas y bochornosos momentos, Carlos Peña no logró consolidarse en el rebaño ni en ninguno de los otros equipos en los que militó, pues su mala fama lo perseguía y de pronto su carrera se convirtió en un desfile de clubes, ya que en tan solo 6 años ha pasado por 10 instituciones, entre las que destacan equipos como Rangers, Cruz Azul, Necaxa, Correcaminos y el GKS Tychy de Polonia.

Ante las críticas por sus supuestos problemas con el alcohol, el “Gullit” finalmente le respondió a todos aquellos que lo tachan de “borracho”, algo que incluso se ha hecho presente en las gradas de los estadios en los que ha jugado.

El ahora jugador del Al-Dhaid en el futbol de Emiratos Arabes Unidos, mencionó que muchas veces esa clase de comentarios son “mala leche” y sin fundamento.

“No entiendo, nunca le deseo el mal a nadie, siempre trato de apoyar. No sé por qué me critican tanto, así de mala leche. Hay veces que ni tomo nada y la gente empieza a decir que yo organicé la fiesta. No somos robots, lastimosamente estamos en el radar y a veces todo lo hacen mal intencionado”, dijo el “Gullit”