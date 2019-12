Guns N´ Roses se presentará en el Vive Latino 2020; anuncian cartel por día

* 31 Minutos se presentará en las dos jornadas del festival

México, 11 Dic (Notimex).- La banda Guns N’ Roses se presentará el sábado 14 de marzo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020, mientras que 31 Minutos ofrecerá su espectáculo los dos días del encuentro.

A través de redes sociales, los organizadores del Vive Latino 2020 dieron a conocer la lista de las bandas que se presentarán los días 14 y 15 de marzo en los distintos escenarios que se colocarán en el Foro Sol de la capital mexicana.

Además de Guns N’Roses, el primer día del festival se presentarán All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, Fangoria, Francisca Valenzuela, Hamac Caziim, Jupiter & Okwess.

Así como Little Jesus, Los Daniels, Mexfutura, Negro y Las Nieves de Enero, Odio a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rubytates, Say Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico y Yucatán a Go-Go.

Mientras que el domingo 15 actuarán Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, Ely Guerra y Feria de Frescos.

De igual manera Flor Amargo, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Pillanes, Porter, Portugal, The Man, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, Victoria Malawi, Zero Kill y Zoé.

El 20 de noviembre pasado, los organizadores ofrecieron pistas sobre el cartel del festival que se llevará a cabo el próximo año a través de espectaculares colocados en distintos puntos de la Ciudad de México.

Un piano con un grabado de dos pistolas y sobre el que cae la lluvia fue uno de los bocetos que más llamó la atención de los seguidores, pues anticipó la presentación de Guns N’Roses en el festival.

Después de esa dinámica, se dio a conocer el “line up” oficial del VL2020 y se confirmó la participación de 84 propuestas musicales de 18 países, entre los que destacan 41 bandas y solistas de México, además del regreso, por segundo año consecutivo, de la Triple AAA, así como la instalación de un nuevo escenario.